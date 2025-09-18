Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerden oluşan Partech Kablosuz Haberleşme takımı, TEKNOFEST 2025 finallerinde yer almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, IEEE Partech Komitesi bünyesinde kurulan Partech Kablosuz Haberleşme takımında Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri Sefa Musa Karademir, İrem Özyürek ve Gözde Şahin ile Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Oğuz Şahan Saraçoğlu ve Melike Eryılmaz bulunuyor.

Takımın danışmanlığını ise Dr. Öğretim Üyesi Tarık Adnan Almohammed üstleniyor.

Raporlama aşamalarında başarı elde eden ekip ilk rapordan 88, ikinci rapordan 90,33, son rapordan ise 75,33 puan alarak final biletini kazandı.

Takım, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST finallerinde Karabük Üniversitesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

KBÜ KÜP-X Takımı TEKNOFEST 2025 Çip Tasarım Yarışması finalinde

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinden oluşan KÜP-X Takımı, TEKNOFEST 2025 Çip Tasarım Yarışmasında üst üste dördüncü kez finale yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında kurulan KÜP-X Takımı, bu yıl da dahil olmak üzere üst üste dört kez finale kalmayı başardı.

Finale hazırlık sürecinde ekip, BGR (Bandgap Reference) ve filtre tasarımları üzerinde yoğunlaştı.

KÜP-X Takımı tarafından geliştirilen tasarımlar, düşük enerji tüketimi ve yüksek güvenilirlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen Çip Tasarım Yarışması'nın final etabı İstanbul'da 17-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KBÜ ARDEK İlan Havuzu kullanıma açıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Araştırma Destek Koordinatörlüğü (ARDEK) tarafından tasarlanan ve test aşamasında yayına alınan "ARDEK İlan Havuzu" araştırmacıların kullanımına açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni sistem, ulusal ve uluslararası destek programlarını tek bir noktadan takip etme imkanı sağlayarak araştırmacılara büyük kolaylık sunuyor.

ARDEK İlan Havuzu, ilanların başlangıç ve bitiş tarihlerini otomatik olarak kontrol ederek durumlarını anlık güncelliyor. Böylece araştırmacılar ilanların "Başlamadı", "Devam ediyor" ya da "Tamamlandı" durumlarını doğrudan görebiliyor.

Ayrıca bitişine üç gün veya daha az kalan ilanlar, kırmızı renkle yanıp sönen efekt ve dönen kum saati ikonu ile vurgulanarak kritik tarihler hatırlatılıyor.

"Karabük Bilim ile Şenleniyor" etkinliği başladı

Karabük Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Karabük Bilim ile Şenleniyor" etkinliği başladı.

Karabük Bilim Merkezi'nde TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, öğrenciler ve aileleri için interaktif ve eğitici deneyimler sundu.

Etkinlikte katılımcılar, çeşitli bilim dallarına yönelik atölyelerde deney yapma fırsatı buldu, bilimsel gösterileri izledi ve uygulamalı düzenekler aracılığıyla bilimin günlük yaşamdaki etkilerini keşfetti.

Şenlik, 20 Eylül'e kadar 09.00-17.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

KBÜ Rektörü Kırışık'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kırışık, 19 Eylül'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" ünvanının verildiği, vatan uğruna fedakarlık gösteren tüm gazilerin şükranla ve saygıyla anıldığı özel bir gün olduğunu belirtti.

Gazilerin cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisinin, milletin birlik ve beraberlik içinde varlığını sürdürmesinin en büyük teminatı olduğunu vurgulayan Kırışık, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehit ve gazileri rahmetle andığını, hayatta olan gazilere minnet ve saygılarını sunduğunu kaydetti.