Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vergili, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte görev yapan basın emekçilerinin gününü kutladı.

Gazetecilerin gecesini gündüzüne katarak çalıştığını belirten Vergili, kamuoyunun bilgilenme hakkının basın mensupları vasıtasıyla yerine getirildiğini ifade etti.

Toplantıya, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu da katıldı.

Karabük Üniversitesinde Sosyalfest çalışmaları sürüyor

Karabük Üniversitesinde Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivaline (Sosyalfest) ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu ve Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantılarda, Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Oruç Önalan, Dr. Öğretim Üyesi Elif Gizem Karaoğlu Kirenli, Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Özcan Büyükgenç tarafından öğrencilere Sosyalfest'in hedefleri, planlanan etkinlikler ve katılım koşullar detaylı aktarıldı.

Toplantılarda, öğrencilerin etkinliklere katılım sağlama yöntemleri, gönüllü çalışmalara nasıl dahil olabilecekleri ve etkinliklerin takvimine dair detaylar paylaşıldı.

Karabük Üniversitesinde Sosyalfest işbirliği toplantısı yapıldı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyalfest etkinliği kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen işbirliği hakkında görüşmek üzere Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ve Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyalfest etkinliğinin geniş kapsamlı düzenlenmesi ve Sosyalfest'in öğrencilere daha geniş perspektif sunabilmesi amacıyla yapılan görüşmelerde, İşleyen ve Akbaş ile işbirliği olanakları ve etkinlik içeriği ele alındı.

Sosyalfest etkinliği kapsamında planlanan faaliyetlerin Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyonunu sağlamak üzere istişarelerin yapıldığı görüşmede, işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda karara varıldı.