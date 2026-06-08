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Karabük'te 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında

Karabük'te 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında
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Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'nde gece saatlerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

100. Yıl Mahallesi 1003. Cadde'de gece saatlerinde ikisi park halinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda 3 aracın çarpışması, savrulan araçların park halindeki 2 araca zarar vermesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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