Karabük'te yüksek kesimler kar altında kaldı, çam ormanları dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Karabük'te dün akşam başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde sabah saatlerinde de sürdü. Keltepe Kayak Merkezi, Ömür Ahmet Kıran mevkisi ve 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi beyaz örtüyle kaplanırken, çam ormanlarının manzarası dronla görüntülendi.
BEYAZ GÜZELLİK DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde sabah saatlerinde de devam etti. Keltepe Kayak Merkezi, Ömür Ahmet Kıran mevkisi ve 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz örtüyle kaplanan çam ormanlarının oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.
Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı