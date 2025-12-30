Haberler

Karabük'te Sarıçiçek Yaylası'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Sarıçiçek Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumları iyi, yetkililer yüksek kesimlere çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Sarıçiçek Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 7 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, Sarıçiçek Yaylası'nda yoğun kar yağışı ve olumsuz iklim şartları nedeniyle mahsur kalan 7 kişinin Valilik koordinasyonunda AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz herhangi bir durum bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar yayla ve yüksek kesimlere çıkılmamasını önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

Eskipazar ve Eflani ilçelerinde 2 kişi hastaneye götürüldü

Eskipazar ve Eflani Orman İşletme Müdürlüklerince 2 kişi hastaneye getirildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskipazar Karahasanlar köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen bir kişi Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü personelince hastaneye götürüldü.

Eflani Alpagut köyünde de yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen diyaliz hastası bir kişi Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

