Karabük'te yamaçtan kopan kaya parçaları çaya düştü

Güncelleme:
Karabük'te Kılavuzlar Mahallesi'nde yamaçtan kopan büyük kaya parçaları, Araç Çayı'na düştü. Olayın ardından AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi ve incelemeler gerçekleştirildi. Kayaların Devlet Su İşleri ekipleri tarafından kaldırılacağı bildirildi.

Karabük'te yamaçtan kopan kaya parçaları çaya düştü.

Kılavuzlar Mahallesi'nde yamaçtan kopan büyük kaya parçaları Araç Çayı'na düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri inceleme yaptı. Kopan kaya parçalarının Devlet Su İşleri ekiplerince kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
