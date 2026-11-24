Karabük'te yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te yalnız yaşayan 62 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Karabük'te yalnız yaşayan 62 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Kurtuluş Mahallesi Şehit Yılmaz Korkut Caddesi'nde yaşayan Ş.P. yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ş.P'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA