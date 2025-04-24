Karabük'te Yaban Domuzu ve Ayı Kameraya Yansıdı
Karabük'te bir yaban domuzu ve yolda koşan bir ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Domuz, Safranbolu ilçesinde kadar izlenirken, ayı bir otomobilin önüne çıktıktan sonra ormana doğru kaçtı.
Yaban domuzu ve ayı böyle görüntülendi
KARABÜK - Karabük'te yaban domuzu ile yolda koşan ayı cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Safranbolu ilçesi Emek Mahallesindeki askerlik şubesinin arkasında bulunan boş arazide koşan domuz cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Keltepe Kayak Merkezi yolunda ilerleyen bir otomobildeki sürücü ile yolcunun önüne ayı çıktı. Aracı görünce koşmaya başlayan ayı, bir süre sonra ormanlık alana doğru kaçarak gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - Güncel