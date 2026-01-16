Haberler

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 52 bin sentetik ecza ve 1,37 gram kokain ele geçirilirken, 3 zanlı tutuklandı. Emniyet güçleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla çalışma yürütüyordu.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Saha faaliyetleri sonucu il merkezinde durumundan şüphelenilen A.C, G.S. ve B.C'nin üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda 52 bin sentetik ecza ve 1,37 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
