DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK kongresi sonrası sürecin mimarı MHP'den ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

Karabük'te UMKE Kampı Tamamlandı, Yeni Gönüllüler Eklendi

Karabük'te UMKE Kampı Tamamlandı, Yeni Gönüllüler Eklendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te gerçekleştirilen UMKE kampı ve medikal kurtarma uygulamaları eğitimi sona erdi. 22 yeni gönüllü ile UMKE ekibi 162 kişiye ulaştı.

Karabük'te, UMKE kampı ve medikal kurtarma uygulamaları eğitimi tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deprem, sel, maden kazası ve kayıp şahıs senaryolarını içeren kapsamlı tatbikatlarla sona eren eğitim sürecinde, Karabük UMKE ekibine 22 yeni gönüllü katıldı.

Böylece mevcut 140 kişilik UMKE ekibi, yeni üyelerin de dahil olmasıyla 162 kişiye ulaşarak afet ve acil durumlara karşı daha da güçlendi.

Eğitim sürecinin sonunda katılımcı belgeleri, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, Sağlık Hizmetleri Başkanı Bekir Poçan, Destek Hizmetleri Başkanı Yüksel Korkut ve Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Züleyha Alaçamlı Arslan tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek katledilen kardeşlerin ölümünde sır perdesi aralandı

Plastik kelepçeli infazda sır perdesi aralandı! Kan izleri ele verdi
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı

20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.