Haberler

Safranbolu'da Trafik Kazasında Ölen Çift Toprağa Verildi

Safranbolu'da Trafik Kazasında Ölen Çift Toprağa Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Şevki ve Şehri Karaca çiftinin cenazeleri, Ovacuma köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi. Kazada yaralanan oğulları Şevket Karaca'nın tedavisi sürerken, tır sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, içinde bulundukları otomobilin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden çiftin cenazeleri defnedildi.

Karabük-Bartın kara yolu Danişment köyü yakınlarında dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Şevki ve Şehri Karaca çiftinin cenazeleri, ilçeye bağlı Ovacuma köyüne getirildi.

Cenazeler, Merkez Camisi'nde cuma vakti kılınan namazın ardından Ovaköseler köyü Afetevleri Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şevki Karaca (71) idaresindeki 78 SP 266 plakalı otomobil, dün Karabük-Bartın kara yolu Danişment köyü yakınlarında M.K. yönetimindeki 37 ER 619 plakalı tırla çarpışmış, kazada yaralanan Şevki ve Şehri ile oğulları Şevket Karaca (47) kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Şevki ve eşi Şehri Karaca, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Öte yandan tır sürücüsü M.K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! Apar topar toplantıya çağırdı

İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! "Acil" koduyla çağırdı
Bu silahla etrafa kurşun yağdırdı, bedeli ağır oldu

Bu silahla etrafa kurşun yağdırdı, bedeli ağır oldu
ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın
Edremit’te korkutan kaza tır ile otomobil çarpıştı: Araç takla attı

Edremit'te korkutan kaza! Tırın çarptığı otomobil takla attı
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!

Adliye önünde öfkeli kalabalık tarafından karşılandı: Katiller!