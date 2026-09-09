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Karabük'te sürücü trafik güvenliğini tehlikeye düşüren saman balyalarını yol kenarına taşıdı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kara yolunda trafiği tehlikeye düşüren saman balyalarını yol kenarına taşıyan sürücünün duyarlılığı, araç kamerasınca kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kara yolunda trafiği tehlikeye düşüren saman balyalarını yol kenarına taşıyan sürücünün duyarlılığı, araç kamerasınca kaydedildi.

İl Genel Meclisi Üyesi Mesut Aydın, otomobiliyle Karabük-Bartın kara yolunun İsmail Necati Efendi KYK Yurdu yakınlarından geçtiği sırada yola düşen saman balyalarını fark etti.

Aracını emniyetli alana çeken Aydın, balyaları yol kenarına taşıdı.

Aydın'ın balyaları yol kenarına taşıdığı anlar, araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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