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Karabük'te Sonbahar Renk Cümbüşü: Ormanlar ve Turizm

Karabük'te Sonbahar Renk Cümbüşü: Ormanlar ve Turizm
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Karabük, yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip il olarak sonbaharda göz alıcı renklerle doluyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu, tarihi ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sarıçiçek Ormanları'ndaki ağaçlar sonbaharın tonlarına bürünürken, 'ağaç tüneli' fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geliyor.

Türkiye'de yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te ağaçlar sonbaharda renk cümbüşü yaşatıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, turizm sezonlarında tarihi, doğal güzellikleri ve kentin yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan ormanlık alanlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Uludağ köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türlerinin yer aldığı Sarıçiçek Ormanları, sonbaharın tonları olan yeşil, sarı ve kahverengiye büründü.

Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki "ağaç tünel" de fotoğraf tutkunlarının güzel manzarayı ölümsüzleştirme imkanı sunuyor.

Sonbahar renkleri arasından geçilen yol, Safranbolu'daki kültür turizmi ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü işlevi de üstleniyor.

Bölgede sonbahar manzarası dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel
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