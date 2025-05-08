Karabük'te Şimşekler Görsel Şölen Oluşturdu
Karabük'te akşam saatlerinde meydana gelen gök gürültülü sağanak yağmur öncesinde oluşan şimşekler, yaşanan görsel şölenle birlikte vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Karabük'te şimşekler görsel şölen oluşturdu
KARABÜK - Karabük'te akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur öncesinde oluşan şimşekler adeta görsel şölen oluşturdu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Karabük'te akşam saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesi gökyüzünü aydınlatan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Görsel şölen sunan şimşekler cep telefon kameralarıyla kaydedildi. Şimşeklerin ardından sağanak yağmur kentin birçok noktasında etkisini hissettirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel