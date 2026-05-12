Karabük'te sağanak etkili oldu; mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Karabük'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Eskipazar ilçesinde köprünün zarar görmesi sonucu mahsur kalan 3 kişi, Karabük İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sağanak yağışın etkili olması nedeniyle Eskipazar'a bağlı Köyceğiz köyünde su baskını meydana geldi. Yaya ulaşımını sağlayan köprünün zarar gömesi nedeniyle 3 kişi mahsur kaldı. Karabük İl Özel İdaresi ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi iş makinesi yardımıyla kurtardı. Yağmur bir süre sonra etkisini yitirdi.