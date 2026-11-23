Karabük'te sağanağın etkisiyle heyelan oluştu, toprak yol kenarına döküldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te Cumhuriyet Mahallesi'nde apartmanın altındaki toprak alanda sağanağın etkisiyle heyelan oluştu. Kayan toprak Kamil Güleç Caddesi kenarına döküldü; ekipler güvenlik önlemi aldı, apartman temelinde risk olmadığı belirtildi.
KARABÜK'te etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelanda kayan toprak, yol kenarına döküldü.
Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın alt kısmında bulunan toprak alanda, son günlerde etkili olan sağanağın etkisiyle heyelan oluştu. Kayan toprağın bir bölümü, Üniversite Mahallesi Kamil Güleç Caddesi'nin kenarına döküldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Heyelanın apartmanın temelinde herhangi bir risk oluşturmadığı belirtildi. Yol kenarındaki toprağına kaldırılması için çalışma başlatıldı.