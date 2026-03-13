Pitbull Saldırısı: Bir Kişi ve Köpeği Yaralandı

Karabük'te pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kişi ve köpeği yaralandı.

75. Yıl Mahallesi'ndeki parkta Yalçın Açıkgöz ve gezdirdiği köpeğine sahipsiz pitbull saldırdı.

Elinden ve bacağından yaralanan Açıkgöz'ün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan binanın enkazından kurtarıldığı öğrenilen "Şans" isimli köpeği de yara aldı.

Çevreden geçen okul servisi şoförünün yardımıyla köpekten kurtulan Açıkgöz, hastanede tedavi oldu, köpeğini de veterinere götürdü. Pitbullun ise kaçtığı öğrenildi.

Yalçın Açıkgöz, gazetecilere, pitbulldan zor kurtulduklarını söyledi.

Hayvanın sahibinin olmadığını, boynunda tasma olduğunu belirten Açıkgöz, şöyle konuştu:

"O tasmayı tutup üzerine çıktım ki nefes alamasın, köpeğimi bıraksın diye. İşe de yaradı. Ama hala köpek elimdeydi, bu arada beni de ısırmaya devam ediyordu. Allah'tan servisçi yetişti. Servisçi köpeğimi servise aldı. Köpeği bıraktım, pitbull bu sefer servisçiye saldırdı. Servisçi levyeyle vurarak kendini kurtardı. Bizi de üç sokak ötede bıraktı. Polisi ve belediyeyi aradık. Kendi imkanlarımızla evimize geldik. Sonra da aşımızı olduk, köpeğimizi veterinere götürdük."

Açıkgöz, karakola giderek şikayetçi olduğunu dile getirerek, "İnşallah kamera kayıtlarından sahiplerini bulurlar." dedi.

Hayvanları sevdiğini söyleyen Açıkgöz, "Irk ayırt etmem de böyle bir köpek besliyorsanız, bu ırkın özelliğine göre bakacaksınız. Kaçmasına izin vermeyeceksiniz veya salmayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki

Türk futbolunun köklü takımını kendine düşman etti
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Görüntü bugünden
Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte hedefindeki yıldız
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında

Ankara'dan bölgeye ince mesaj! Komutan sınırda
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor