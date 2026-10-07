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Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

C.K. yönetimindeki 78 ACF 545 plakalı otomobil, Bayır Mahalle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan B.E'ye çaptı.

Kazada B.E. yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

B.E. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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