Karabük'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Z.T.K. idaresindeki 78 ST 066 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Y.M. ve A.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel