Karabük'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
B.K. idaresindeki 34 PIK 85 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Çevrik Köprü mevkisinde su kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
