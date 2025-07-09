Karabük'te Otluk Alanda Yangın: 2 Hektar Zarar Gördü

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Karabük'te Kayabaşı Mahallesi'nde çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık otluk alan zarar gördü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK'te otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesinde bulunan otluk alanda çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/ KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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