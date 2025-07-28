Karabük'te Orman Yangınları Devam Ediyor, Bazı Mahalleler Tahliye Edildi

Karabük'te Orman Yangınları Devam Ediyor, Bazı Mahalleler Tahliye Edildi
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Karabük'te 23 Temmuz'da çıkan orman yangınları nedeniyle Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler tahliye edildi. Ekipler yangınlara müdahale ediyor.

KARABÜK'te 23 Temmuz'da çıkan orman yangını söndürme çalışmaları sürerken, merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında ormanda yeni bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler tahliye edildi.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz günü saat 14.30 ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde aynı gün saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Yangınların yaşandığı kentin merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi mevkisinde saat 19.00 sıralarında yeni bir orman yangını daha çıktı.

BAZI MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, yangına müdahaleye başladı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbir amacıyla Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı. Zobran Cezaevi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınlarında çıkan yangını ekiplerin kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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