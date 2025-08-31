Karabük'te Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor
Karabük'ün Eflani ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın için 5 helikopter, 39 araç ve 126 personelle müdahale başlatıldı. Ekipler, yoğun duman nedeniyle havadan çalışmalara ara vermek zorunda kaldı. Safranbolu ilçesinde tedbir amaçlı bazı köyler boşaltıldı.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.
Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 5 helikopter, 39 araç ve 126 personelle müdahale başlatıldı. Havadan yürütülen çalışmalara, havanın kararmasıyla ara verildi.
Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi tedbiren boşaltıldı.
Yoğun duman oluşan bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
