Karabük'te Orman Yangını Çıktı

Karabük'te Orman Yangını Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük merkeze bağlı Arcak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın başladı. Yangına müdahale için arazözler, itfaiye ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

KARABÜK merkeze bağlı Arcak köyü yakınlarındaki orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Arcak köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı

Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.