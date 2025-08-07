Karabük'te Orman Yangını Çıktı
Karabük merkeze bağlı Arcak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın başladı. Yangına müdahale için arazözler, itfaiye ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.
KARABÜK merkeze bağlı Arcak köyü yakınlarındaki orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.
Merkeze bağlı Arcak köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.
