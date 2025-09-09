Haberler

Karabük'te Okul Servis Araçlarına Denetim

Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başlangıcında okul servis araçlarını denetledi. 50 araçtan 3'üne eksiklikler nedeniyle işlem yapıldı. Jandarma, servis şoförlerine araç güvenliği hakkında bilgilendirme yaptı.

Karabük'te jandarma ekipleri okul servis araçlarında denetim yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timlerince okul servis araçlarının denetimleri yapıldı.

Denetimlerde 50 okul servis aracından 3'üne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 75. maddesinde belirtilen eksiklikler nedeniyle işlem yapıldı.

Servis şoförlerine araçlarının kontrolü, yetki belgesi kontrolü, psikoteknik durumu ve bulundurulması gerekli muhteviyatlar, servis araçlarının bakım ve muayenelerinin zamanında yaptırılması, hız limitlerine ve trafik kurallarına riayet edilmesi, öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı, öğrencilerin iniş ve binişlerinde tam duraklama yapılması konularında kısa mesajla bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk etmeleri için denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel
