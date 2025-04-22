Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı

Karabük'te okul inşaatında çalışan işçiler, kule vinçle Türk bayrağı açtı

Karabük'te okul inşaatında çalışan işçiler, kule vinçle Türk bayrağı açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te okul inşaatında çalışan işçiler, 23 Nisan'ı kutlayan öğrencilere kule vinçle Türk bayrağı açarak eşlik etti.

Karabük'te okul inşaatında çalışan işçiler, 23 Nisan'ı kutlayan öğrencilere kule vinçle Türk bayrağı açarak eşlik etti.

Soğuksu Mahallesi'ndeki Şehit Adem Yavru İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayan öğrencilere, inşaat çalışanlarından anlamlı sürpriz geldi.

Okulun yanında devam eden inşaatta çalışan işçiler, kutlamalara duyarsız kalmayarak kule vinç yardımıyla Türk bayrağı açtı.

Bayrağın havada dalgalanmasıyla okul bahçesindeki öğrenciler de sevinç gösterisinde bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.