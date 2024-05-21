Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Okul Bahçelerinde Geleneksel Çocuk Oyunları Alanları Boyandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te 5 okul bahçesinde oluşturulan geleneksel çocuk oyunları alanlarının boyama işlemleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, çocukların ekran bağımlılığı ve obezite gibi sorunlarla mücadele etmeleri için geleneksel oyunlar okul bahçelerinde oynanacak.

Karabük'te 5 okul bahçesinde oluşturulan geleneksel çocuk oyunları alanlarının boyama işlemleri tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in direktifleriyle geleneksel oyunların, ders aralarında ve beden eğitimi derslerinde okul bahçesinde oynandığı belirtildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Geleneksel Çocuk Oyunları" projesi kapsamında 5 okul bahçesinde oluşturulan geleneksel çocuk oyunları alanlarının, boyama işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının, öğrencilerin ekran bağımlılığı ve obezite gibi birçok farklı sorunla mücadele etmesini kolaylaştırmak amacıyla okul bahçelerinde oynandığı bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda geleneksel çocuk oyunlarının günümüzde yaşatılması, yeni neslin yaşayan kültürümüzü tanıması ve sonraki kuşaklara aktarması anlamında önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Karabük Çocuk Kültür Eğitim Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

 Lise müdürü ve oğlu feci şekilde darp etmişti! Engelli yaşlı adamdan acı haber

Lise müdürü ve oğlu feci şekilde darp etmişti! Engelli yaşlı adamdan acı haber
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title