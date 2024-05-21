Karabük'te Okul Bahçelerinde Geleneksel Çocuk Oyunları Alanları Boyandı

Karabük'te 5 okul bahçesinde oluşturulan geleneksel çocuk oyunları alanlarının boyama işlemleri tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in direktifleriyle geleneksel oyunların, ders aralarında ve beden eğitimi derslerinde okul bahçesinde oynandığı belirtildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Geleneksel Çocuk Oyunları" projesi kapsamında 5 okul bahçesinde oluşturulan geleneksel çocuk oyunları alanlarının, boyama işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının, öğrencilerin ekran bağımlılığı ve obezite gibi birçok farklı sorunla mücadele etmesini kolaylaştırmak amacıyla okul bahçelerinde oynandığı bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda geleneksel çocuk oyunlarının günümüzde yaşatılması, yeni neslin yaşayan kültürümüzü tanıması ve sonraki kuşaklara aktarması anlamında önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.