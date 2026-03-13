Karabük'te öğrenciler ve huzurevi sakinleri iftarda buluştu

Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında, lise öğrencileri ve huzurevi sakinleri iftar programında bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, düzenlenen programda huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Programda öğrenciler tarafından ilahiler seslendirildi.

Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten huzurevi sakinleri, kendilerini ağırlayan öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.