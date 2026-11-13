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Karabük'te mobilya yüklü kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Karabük'te mobilya yüklü kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Haber Videosunu İzle
Karabük'te mobilya yüklü kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Karabük 100. Yıl Mahallesi 1009 Sokak'ta seyir halindeki mobilya yüklü kamyonetin motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün dumanları fark edip aracı yol kenarına çekmesinin ardından büyüyen yangın kamyonette hasara yol açtı.

Karabük'te seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

100. Yıl Mahallesi 1009 Sokak'ta ilerleyen 78 AAS 774 plakalı mobilya yüklü kamyonetten dumanlar çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Daha sonra kamyonetin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.

Kaynak: AA
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