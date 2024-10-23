Karabük'te Minibüs Devrildi: Sürücü Yaralandı
Karabük'te Z.T. yönetimindeki minibüs, Kapullu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Z.T. idaresindeki 78 SS 645 plakalı minibüs, Kapullu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak araziye devrildi.
Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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