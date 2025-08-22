Karabük'te Karpuz Hasadı Etkinliği Düzenlendi

Karabük'ün Eflani ilçesinde karpuz hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Ovaçalış köyünde yaklaşık 2,5 dönüm alanda karpuz yetiştiren Sebahattin Yalçın'ın bahçesinde hasat etkinliği düzenlendi.

Katılımcılara çeşitli yörelerden getirilen fidelerden yetiştirilen karpuz ikram edildi.

Çiftçi Sebahattin Yalçın, gazetecilere, köyde tarım ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Üç yıldır karpuz yetiştiriciliği yaptığını belirten Yalçın, "Halkımızın bazı ürünlerin yöremizde yetiştiğini bilmesini istiyorum. Örnek olmak amacıyla karpuz yetiştiriciliğine başladım." dedi.

Köylerinin 664 rakımda bulunduğunu kaydeden Yalçın, "Eflani'den biraz daha alçaktayız. Eflani tarafında karpuz yetiştiriciliği yapan oldu fakat bu verimi alan olmadı. Bizim rakımımız biraz daha düşük, havası sıcak." diye konuştu.

Geçen yıl yetiştirdikleri karpuzların 12-13 kilogram geldiğini anlatan Yalçın, bu yıl karpuzların ortalama ağırlığının 7-8 kilogram civarında olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdal Kaya, Eflani Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, AK Parti Eflani İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy, CHP Eflani İlçe Başkanı Sadık Yalçın ve vatandaşlar katıldı.