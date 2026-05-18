Safranbolu'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 42 şehit ailesi taburcu edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otelde karbonmonoksit gazı sızıntısı nedeniyle rahatsızlanan 4'ü çocuk 42 şehit ailesi, hastanede tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vali Oktay Çağatay, hastanede ziyaret ettiği ailelerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde konakladıkları otelde karbonmonoksit gazından etkilenerek hastanelere başvuran 42 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne'den gelen şehit ailelerinin konakladığı bir otelde karbonmonoksit gazı sızıntısı meydana geldi. Rahatsızlanmaları üzerine Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 4'ü çocuk 42 kişi tedavi altına alındı.

Vali Oktay Çağatay, şehit ailelerini, tedavi gördükleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Çağatay, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara ve Hastane Başhekimi Erkan Doğan'dan bilgi aldı.

Çağatay, tedavi altına alınan şehit ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Çağatay, sürecin ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti.

Bu arada, tedavileri tamamlanan 42 kişinin, işlemlerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Şehit ailelerinin gezi programı kapsamında ilçeye geldikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
