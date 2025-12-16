Haberler

Karabük'ün Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı

Karabük'ün Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı
Güncelleme:
Karabük'te iki gündür aralıklarla süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. Karayolları ekipleri, don olaylarını önlemek için tuzlama çalışmalarına başladı.

KARABÜK'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde 2 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kar, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Safranbolu'nun 1700 rakımlı Ahmet Ömür Kıran mevkisinde de etkisini gösterdi. Karayolları ekipleri, yağan kar sonrası buzlanmayı önlemek için yolda tuzlaması yaptı. Ömür Ahmet Kıran mevkii ve Ahmetusta Geçidi'nde karla kaplı çam ağaçları eşsiz manzaralar oluşturdu. Safranbolu'nun Beştepeler mevkiinde ise yoğun sis etkili oldu.

