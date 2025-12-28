Haberler

Karabük'te kar etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Karabük'te iki gündür etkili olan kar yağışı sonucunda 26 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının devam edeceği ve ulaşımda sorunlar yaşanabileceği belirtildi.

KARABÜK'te, iki gündür kar yağışı etkili olurken, 26 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Karabük'te iki gündür devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karabük-Bartın kara yolu 1030 rakımlı Ahmetusta mevkiinde de kar yağışı etkili oldu. Sürücüler kara yolunda düşük hızla ilerledi. Ahmetusta mevkiinde kar ile kaplı çam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu. Safranbolu Kirkille mevkiinde ise gece saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 DJK 676 plakalı TIR yoldan çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla TIR kurtarıldı.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık Pazartesi akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları, tipi şeklinde kar yağışı ile görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Cumartesi ulaşıma kapanan 112 köy yolu sayısının ise ekiplerin çalışmaları sonucu 26'ya düşürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
