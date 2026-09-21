Karabük'te İlköğretim Haftası, 35 bin öğrenci için düzenlenen törenle başladı

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Karabük'te İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Anayasa İlkokulu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, 194 okulda, 3 bin 276 öğretmen ve eğitim çalışanıyla yaklaşık 35 bin öğrenciyi geleceğe hazırlamanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in liderliğinde, Vali Oktay Çağatay'ın öncülüğünde, tüm eğitim çalışanlarıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılına güçlü bir şekilde hazırlandıklarını belirten Akbaş, "Eğitim öğretim yılı başlamadan önce 352 bin ücretsiz ders kitabını öğrencilerimizin sıralarına ulaştırdık. 377 Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilen personelimiz ve 149 bahçe güvenliği görevlimizle okullarımızın daha temiz, güvenli ve huzurlu eğitim ortamlarına kavuşması için gerekli tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu.

Kaynak: AA