Tünel girişinde iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde tünel girişinde meydana gelen kazada, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde tünel girişinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Yenice kara yolunun Suçatı Tüneli girişinde meydana geldi. Y.K. (48) idaresindeki 78 SS 122 plakalı otomobil, tünel girişinde E.C. (22) yönetimindeki 35 JJ 552 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.K. (38), E.K. (7), A.C. (66), Z.C.G. (56), M.A.G. (8) yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
