Karabük'te evinde düşen 90 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı
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Karabük'te evinde düşen 90 yaşındaki kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Karabük'te evinde düşen 90 yaşındaki kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yalnız yaşayan Zeynep Sönmez düştü.
Komşularının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye personeli, yaşlı kadın kapıyı açamayınca daireye merdivenle pencereden girdi.
Zeynep Sönmez sedyeye alınarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA