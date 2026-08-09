Karabük'te evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çavuş Mahallesi Hasan Dede Sokak'ta 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA