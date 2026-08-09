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Karabük'te evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çavuş Mahallesi Hasan Dede Sokak'ta 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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