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Karabük'te Elektrik Akımına Kapılan İşçi Toprağa Verildi

Karabük'te Elektrik Akımına Kapılan İşçi Toprağa Verildi
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Karabük'ün merkeze bağlı Kahyalar köyünde elektrik hattındaki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılarak hayatını kaybeden Olcay Özaltın'ın cenazesi, Kayabaşı Mahallesi Yaylacık Merkez Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Karabük Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay, bölgede üzüntüyle karşılandı.

Karabük'te elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren işçinin cenazesi, toprağa verildi.

Merkeze bağlı Kahyalar köyünde elektrik hattındaki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılması sonucu hayatını kaybeden Olcay Özaltın'ın cenazesi Kayabaşı Mahallesi Yaylacık Merkez Camisi'ne getirildi.

Özaltın'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazının ardından Karabük Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA
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