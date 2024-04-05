Karabük'te dereye düşen gebe inek iş makinesiyle kurtarıldı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde dere yatağına düşen gebe inek, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaka köyünde gebe ineğin dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgenin eğimli arazi yapısı nedeniyle ekipler, yol açmak ve tahliyeyi hızlandırmak için İl Özel İdaresinden iş makinesi talep etti.

Ekipler, yol açma çalışmasının ardından kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkardıkları ineğin hipotermi yaşamaması için tedbir aldı.

İnek, daha sonra sahibine teslim edildi.