Karabük'te çıkan yangınla ilgili şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te merkeze bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde çıkan yangınla ilgili evin sahibi Nail Yılmaz'ın damadı Ü.Y. şüpheli olarak gözaltına alındı.

TUNAKAN YILDIRIM

Karabük'te bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde tek katlı evde çıkan yangınla ilgili evin sahibi Nail Yılmaz'ın damadı Ü.Y. şüpheli olarak gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre öğle saatlerinde merkeze bağlı Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi'nde bulunan Nail Yılmaz'a ait tek katlı evde çıkan yangının şüphelisi olarak damadı Ü.Y. (30) şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Nail Yılmaz'ın Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunduğu sırada damadı Ü.Y.'nin arabasına zarar verdiği; aynı gün de 'evini yakacağım' dediği iddia edildi. Nail Yılmaz yaşanan olaylar üzerine damadı Ü.Y.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ü.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.