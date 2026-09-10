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Karabük'te çıkan yangında yaklaşık 3 bin balya ot yandı

Karabük'te çıkan yangında yaklaşık 3 bin balya ot yandı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 bin balya ot yandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 bin balya ot yandı.

Güngören köyü Mahmutlar Mahallesi'nde İhsan Badem'e ait ot balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiyesi ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 bin balya ot yandı.

Ot balyalarının arasında bulunan yaklaşık 10 ton buğday ekiplerce kurtarıldı.

Öte yandan Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye gelerek ilgililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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