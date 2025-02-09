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Karabük'te Cadde Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük'te Cadde Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
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Karabük Belediyesi, Zonguldak ve Melise caddelerinde modern şehircilik anlayışına uygun yenileme çalışmaları yapıyor. Proje kapsamında trafik güvenliği artırılacak, modern kaldırım düzenlemeleri oluşturulacak ve yeşil alanlar çoğaltılacak.

Karabük Belediyesi tarafından Zonguldak ve Melise caddelerinde yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 kilometrelik alanı kapsayan projeyle caddeler, modern şehircilik anlayışına uygunyeniden düzenlenecek.

Caddelerin genel görünümünü iyileştirmek için cephe yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar kapsamında, trafik güvenliğini artırmak amacıyla New Jersey tipi refüj uygulaması hayata geçirilecek.

Yayaların daha güvenli ve rahat hareket edebilmesi için modern kaldırım düzenlemeleri oluşturulacak ve kaldırımlara ağaç dikimi gerçekleştirilecek. Ayrıca, dinlenme alanları ve kent mobilyaları yerleştirilecek.

Caddelerin gece estetiğini ve güvenliğini artırmak için ise yeni aydınlatma direkleri takılacak. Çevre düzenlemeleri kapsamında yeşil alanlar artırılacak ve cadde boyunca daha estetik ve ferah ortam oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Kentimizin çehresini değiştirmek ve vatandaşlarımıza daha modern, güvenli ve konforlu yaşam alanı sunmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Zonguldak ve Melise caddelerinde gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı düzenlemeyle ulaşım konforunu artırırken, şehrimizin estetik yapısını da güçlendireceğiz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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