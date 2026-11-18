Karabük'te başıboş eşek trafiği tehlikeye soktu, anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük-Ankara kara yolunun Cumayanı Köyü mevkisinde öğle saatlerinde kara yoluna çıkan başıboş eşek, seyir halindeki sürücüleri zor durumda bıraktı. Trafiğin ortasında bir süre ilerleyen eşeğin o anları çevreden geçen bir aracın kamerasına yansıdı.
KARABÜK'te kara yoluna çıkan başıboş eşek, trafiği tehlikeye soktu. Eşeğin yol ortasında ilerlediği anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Karabük- Ankara kara yolunun Cumayanı Köyü mevkisinde meydana geldi. Başıboş eşek, karayolunun ortasında yürümeye başladı. Seyir halindeki sürücüler, aniden karşılarına çıkan eşek nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafiğin ortasında bir süre ilerleyen eşek, çevreden geçen bir aracın kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı