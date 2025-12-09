Babasına tabancayla ateş açan şüpheli gözaltında

KARABÜK'te H.P.D. (17), tartıştığı babası H.D.'ye (46) tabancayla ateş açtı. H.P.D., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. H.P.D. ile babası H.D. arasında tartışma çıktı. H.P.D., babası H.D.'ye tabancayla ateş etti. İsabet etmeyen silahın sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede; pompalı tüfek, kurusıkıdan bozma tabanca, mermiler ele geçirildi. H.P.D. polis tarafından gözaltına alındı.