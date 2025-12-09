Haberler

Babasına tabancayla ateş açan şüpheli gözaltında

Babasına tabancayla ateş açan şüpheli gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te 17 yaşındaki H.P.D., tartıştığı babası H.D.'ye tabancayla ateş açtı. Olay sonrası H.P.D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

KARABÜK'te H.P.D. (17), tartıştığı babası H.D.'ye (46) tabancayla ateş açtı. H.P.D., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. H.P.D. ile babası H.D. arasında tartışma çıktı. H.P.D., babası H.D.'ye tabancayla ateş etti. İsabet etmeyen silahın sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede; pompalı tüfek, kurusıkıdan bozma tabanca, mermiler ele geçirildi. H.P.D. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Barrack: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400'den çıkmalı

Türkiye'nin yıllardır beklediği konuda şartını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Jinekolog anlattı! Düğün günü üzerinde gelinlikle gelip yalvardı: Bunu hemen yap

Jinekolog anlattı: Düğün günü üzerinde gelinlikle gelip yalvardı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta 5 gol! İşte sonuç
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim

Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title