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Tarlada çıkan anız yangınında 25 dönüm zarar gördü

Tarlada çıkan anız yangınında 25 dönüm zarar gördü
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Karabük'te bir tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 25 dönümlük alan ve saman balyaları zarar gördü.

KARABÜK'te, tarlada çıkan anız yangını itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Yangında 25 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Belenköy Mahallesi'ndeki tarlada, öğle saatlerinde, anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 25 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan, tarladaki saman balyaları da yandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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