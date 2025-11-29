Karabük'te Altyapı Çalışmaları Yerinde İncelendi

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Ergenekon Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği heyet, mahalleye gelerek Atatürk Bulvarı'nı Şirinevler, Adatepe, Yeşil ve Yenişehir mahallelerine bağlayan Safir Sokak'ta Karabük Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni bulvar düzenlemesi, dere ıslahı ve çevresel iyileştirmeler, asfalt serimi, kaldırım ve yaya yolu yenilemeleri, peyzaj uygulamaları ve modern aydınlatma sistemlerinin yapıldığı alanı gezen heyete Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya detaylı bilgi aktardı.

Çetinkaya, çalışmaların büyük bir bölümünün tamamlandığını ve güzergahın tek yönlü trafiğe açıldığını, bu çalışmaların sadece Ergenekon Mahallesi'ne değil, çevresindeki yerleşim yerlerine de uzun yıllar hizmet vereceğini kaydetti.

Milletvekili Şahin de "Karabük'ün altyapısını güçlendiren bu kapsamlı çalışma, şehrimizin geleceği açısından son derece kıymetlidir. Hemşehrilerimizin daha güvenli ve modern yaşam alanına kavuşması için belediyemizle sahada olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Milletvekili Keskinkılıç ise şunları kaydetti:

"Ergenekon ve çevre mahallelerde yürütülen altyapı yatırımları, uzun yıllardır biriken sorunları çözmeye yönelik güçlü bir adımdır. Çalışmalar tamamlandığında bölgenin çehresi tamamen değişecek, vatandaşlarımız çok daha sağlıklı altyapıya kavuşacaktır."

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, belediyenin Karabük genelinde hayata geçirdiği altyapı ve üstyapı projelerini yakından takip ettiklerini belirterek, bu çalışmaların, şehrin kalkınma vizyonuna önemli katkılar sunduğunu vurguladı.