Karabük'te Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Karabük'te Ergenekon Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmaları ve altyapı yenileme projeleri tamamlandı. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mahallede yapılan dönüşüm çalışmalarıyla daha düzenli ve yaşanabilir bir alan yaratacaklarını açıkladı.

Karabük'te Ergenekon Mahallesi'ndeki asfalt çalışması tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ergenekon Mahallesi ve çevre bölgelerinde başlatılan dönüşüm çalışmalarında bir aşama tamamlandı.

Bu kapsamda kanalizasyon hattı yenilendi, yeni içme suyu hatları döşenerek altyapı güçlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kanalizasyon ve içme suyu hatlarını tamamen yenileyerek uzun yıllar hizmet verecek sağlam bir altyapı kurduklarını belirterek, "2 bin metrelik bulvar düzenlemesi, dere ıslahı, kaldırım ve peyzaj yenilemeleri ile modern aydınlatma çalışmaları tamamlandığında, Ergenekon Mahallesi daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir yaşam alanına dönüşecek. Şehrimizin yarınlarını adım adım inşa etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi mezunu Salman'a Seoul Design Awards'ta üç ödül

Karabük Üniversitesi (KBÜ) mezunu Yılmaz Salman, kahve atıklarını kuş yuvalarına dönüştüren projesiyle Seoul Design Awards'ta üç ödül kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2022 yılı mezunu tasarımcı Salman, kahve atıklarını kuş yuvalarına dönüştüren projesiyle Seoul Design Awards'ta üç kategoride ödüle layık görüldü.

Proje kapsamında kullanılmış kahve telveleri, basınçlı kalıplama yöntemiyle biyolojik olarak parçalanabilir modüler kuş yuvalarına dönüştürülüyor.

Yuvalar, çiftliklerde doğal haşere kontrolü sağlayarak pestisit kullanımını azaltıyor, sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sunuyor.

