Karabük'te Akıllı Vezne Noktaları Arttırıldı

Karabük'te Akıllı Vezne Noktaları Arttırıldı
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Karabük Belediyesi, vatandaşların ödemelerini daha kolay yapabilmesi için akıllı vezne noktalarının sayısını artırarak toplamda 6 lokasyona ulaştı. Yeni kurulan noktalar, 7 gün 24 saat hizmet sunacakken, vatandaşlar belediye ödemelerini kredi kartıyla gerçekleştirebilecek.

Karabük Belediyesi tarafından vatandaşların belediyeye ait ödemelerini gerçekleştirebilmesi amacıyla şehir genelinde hizmet sunan akıllı vezne noktalarının sayısı artırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni kurulan üç noktayla toplam 6 lokasyonda 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilmeye başlandı.

Yeni hizmete giren akıllı vezneler, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde muhtarlık binası yanında, Hürriyet Mahallesi'nde Köprübaşı Camii yanında ve Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi'nde Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinin altında yer alıyor.

Yeni noktalar, Merkez Belediye Binası, 100. Yıl Kitap Kafe ve 5000 Evler Emekliler Evi'nde halihazırda hizmet veren akıllı veznelerle hizmet ağını genişletti.

Vatandaşlar, vezneler aracılığıyla su faturası, çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, ilan reklam vergisi, eğlence vergisi gibi tüm belediye ödemelerini banka veya kredi kartıyla yapabiliyor.

Aynı zamanda kartlı su sayaçlarına yükleme işlemleri de cihazlar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Teknolojik yatırımlarla hemşehrilerimizin günlük işlemlerini kolaylaştırmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Yeni akıllı vezne noktalarımızla ödeme işlemlerini mesai saatlerine bağlı kalmadan, hızlı ve güvenli gerçekleştirme imkanı sunuyoruz. Hizmetlerimizi daha erişilebilir kılmak için dijital dönüşüme kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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