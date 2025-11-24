Haberler

Karabük'te afet konutlarının inşaatı sürüyor

Karabük'te afet konutlarının inşaatı sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Yenice ilçesinde yapımı süren afet konutlarında incelemelerde bulundu.

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Yenice ilçesinde yapımı süren afet konutlarında incelemelerde bulundu.

Şahin ve Keskinkılıç beraberindeki AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, İl Genel Meclisi üyeleri Ertan Mısırlı, Recep Tetik, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Mısırlı ile Tır köyünde yapımı devam eden 5 blok 40 daireden oluşan projedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şahin, burada, selin ardından vatandaşların yaşadığı mağduriyeti en hızlı şekilde gidermek için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirterek, "Tır köyünde yükselen bu konutlar, hemşehrilerimizin güvenli ve modern yuvalara kavuşması için atılmış önemli bir adımdır. Çalışmaları yakından takip ediyor, sürecin en kısa sürede tamamlanmasını önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Keskinkılıç ise burada yükselen her bir konutun, devletin vatandaşına uzattığı güçlü elin göstergesi olduğunu aktararak, "40 afet konutunun inşasında ciddi bir ilerleme olduğunu görmek memnuniyet verici. Hemşehrilerimizin huzurla yaşayacağı bu yuvaların en kısa sürede teslim edilmesi için gereken tüm desteği sürdürüyoruz." diye konuştu.

Salt da çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini dile getirerek, selden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen konutların, devlet şefkatinin ve hizmet anlayışının somut örneği olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.