Karabük'te afet konutlarının inşaatı sürüyor

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Yenice ilçesinde yapımı süren afet konutlarında incelemelerde bulundu.

Şahin ve Keskinkılıç beraberindeki AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, İl Genel Meclisi üyeleri Ertan Mısırlı, Recep Tetik, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Mısırlı ile Tır köyünde yapımı devam eden 5 blok 40 daireden oluşan projedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şahin, burada, selin ardından vatandaşların yaşadığı mağduriyeti en hızlı şekilde gidermek için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirterek, "Tır köyünde yükselen bu konutlar, hemşehrilerimizin güvenli ve modern yuvalara kavuşması için atılmış önemli bir adımdır. Çalışmaları yakından takip ediyor, sürecin en kısa sürede tamamlanmasını önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Keskinkılıç ise burada yükselen her bir konutun, devletin vatandaşına uzattığı güçlü elin göstergesi olduğunu aktararak, "40 afet konutunun inşasında ciddi bir ilerleme olduğunu görmek memnuniyet verici. Hemşehrilerimizin huzurla yaşayacağı bu yuvaların en kısa sürede teslim edilmesi için gereken tüm desteği sürdürüyoruz." diye konuştu.

Salt da çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini dile getirerek, selden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen konutların, devlet şefkatinin ve hizmet anlayışının somut örneği olduğunu bildirdi.